انت الان تتابع خبر الشرطة تضبط عجلات تحمل مواد طبية غير مرخصة في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن ضبط عدد من العجلات تحمل مواد طبية غير مرخصة.
وقالت القيادة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنه "تمكنت مفارز مديرية شؤون السيطرات والطرق الخارجية في قيادة شرطة بغداد من ضبط سبع عجلات حمل براد تحمل مواد طبية لا تحمل أوراق أصولية وغير مرخصة من قبل وزارة الصحة".
وأشارت إلى أنها "ضبطت أيضا عجلة نوع كيا حمل تحمل ١٩٠ كارتون مواد طبية غير مرخصة ليتم تسليمها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".
وأشارت إلى أنها "ضبطت أيضا عجلة نوع كيا حمل تحمل ١٩٠ كارتون مواد طبية غير مرخصة ليتم تسليمها الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم وفق القانون".