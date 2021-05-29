انت الان تتابع خبر الشرطة تضبط عجلات تحمل مواد طبية غير مرخصة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم السبت، عن ضبط عدد من العجلات تحمل مواد طبية غير مرخصة.