وفاة ممثل ومخرج لبناني بحادث سير

وقالت وزارة الثقافة اللبنانية في بيان "برحيل الممثل والمخرج، الفنان القدير، حسام الصباح تفقد الساحة الفنية والثقافية موهبة مميزة وأداء تمثيليا أبدع من خلاله الراحل من تجسيد الشخصيات وإيصالها إلى الجمهور بطريقة احترافية مشبعة بالثقافة الفنية".والفنان حسام الصباح من مواليد عام 1948 وكان عضوا في مجلس نقابة الممثلين.

وشارك بالعديد من الأعمال الدرامية والمسرح والتلفزيون وكان آخرها مشاركته بمسلسل "عشرين عشرين " الذي عرضته قناة السومرية الفضائية، كما شارك بمسلسل " الهيبة ، العودة " بدور قاتل والد " جبل شيخ الجبل".

