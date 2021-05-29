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التربية تعلن عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة التربية، اليوم السبت، عن قرارات جديدة بشأن الامتحانات.
وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنها "عقدت اجتماعاً موسعاً لبحث موضوع امتحانات المراحل الدراسية كافة بحضور المُديرين العامين للتربية والتجهيزات في بغداد والمحافظات، لمناقشة القرارات التي تخص اجراء امتحانات المراحل الدراسية كافة للعام الدراسي 2020 – 2021 ".

وتمخض عن الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية علي الدليمي، بحسب البيان، "اعتماد مجموعة من القرارات من ضمنها: ان تكون امتحانات مرحلة السادس الابتدائي لهذا العام مدرسية واتاحة الفرصة للملاكات التدريسية لاستكمال تحضيراتها وفقاً لمتطلبات المرحلة الراهنة".

كما اكد المجتمعون، وفق البيان، على "ابقاء امتحانات المرحلتين (الثالث المتوسط والسادس الاعدادي بكافة فروعه) وزارية".

وتم الاتفاق في ختام الاجتماع، على "تأجيل البت في قرار امتحانات المراحل غير المنتهية بعد (الأول من شهر تموز) ولحين اكمال المناهج الدراسية عن طريق التعليم الالكتروني".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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