هاريس أول امرأة تخاطب خريجي الأكاديمية البحرية الأمريكية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصبحت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي، الجمعة، أول سيدة تلقي خطاب حفل تخرج بالأكاديمية البحرية الأمريكية، عندما ألقت كلمتها أمام الخريجين بدفعة 2021.

وخلال خطابها، تطرقت هاريس للحديث عن بعض من أكبر التهديدات على الأمة وقواتها المسلحة، بما في ذلك: الجائحة، والأمن السيبراني، وتغير المناخ، بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وأفاد مسؤول بالبيت الأبيض إنه كان أول خطاب موسع لها يركز على الجيش والتهديدات التي تواجهها البلاد اليوم.

وقالت هاريس: "الجائحة العالمية، كما ترون، بالطبع، سرعت ما كان يحث من قبل، وسرعت دخول عالمنا لحقبة جديدة. وأثر على عالمنا للأبد. كما أن له أثر دائم على مسارنا. وإن لم نكن واضحين من قبل، نعلم الآن أن عالمنا مترابط. عالمنا متداخل. عالمنا هش."

وتابعت: "فقط فكروا في الأمر: جائحة مميتة يمكنها الانتشار في شتى أنحاء العالم في غضون أشهر. عصابة قراصنة يمكنها عرقلة إمدادات الوقود لساحل كامل. يمكن لانبعاثات الكاربون الناجمة عن دولة ما تهديد استدامة الأرض بأكملها. هذا،"

وتابعت: "يا ضباط البحرية، العصر الذي تعيش فيه. لا يشبه أي عصر مر من قبل. لذا، التحدي الآن، التحدي القائم أمامنا الآن هو كيفية حشد دفاع حديث أمام تلك التهديدات الحديثة."

ويلقي الرؤساء ونوابه خطابات حفل التخرج بأكاديميات الخدمة كل عام بالتناوب. والأسبوع الماضي، ألقى الرئيس جو بايدن خطاب حفل توزيع الشهادات بأكاديمية خفر السواحل.