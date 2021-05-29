لبحث تثبيت الهدنة.. نتنياهو يستقبل عباس كامل وأشكنازي بالقاهرة الأحد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مسؤولون إسرائيليون، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيستقبل رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، غدا الأحد.

كما أعلنت هيئة الإذاعة الإسرائيلية، اليوم السبت، أن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي سيتوجه، غدًا الأحد، إلى القاهرة للقاء نظيره المصري سامح شكري.

ونقل موقع "واللا" الإخباري الإسرائيلي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن اللواء كامل سيصل إلى اتل أبيب صباح الأحد لإجراء محادثات حول تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وأشاروا إلى أن اللواء كامل سيلتقي مع نتنياهو ومستشار الأمن القومي الإسرائيلي، مئير بن شابات، ومسؤولين إسرائيليين أخرين.

وقال مسؤول إسرائيلي: "المصريون يريدون المضي قدمًا في خطة تتضمن إعادة إعمار غزة، واستئناف المحادثات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وحل قضية الجنود والمواطنين الإسرائيليين المحتجزين في غزة لدى حماس منذ العام 2014".

ولم يصدر حتى الساعة (14:00 ت.غ) إعلان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن الزيارة.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قالت الخميس إن وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي سيعرض على الحكومة المصرية موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن خطوات تثبيت وقف إطلاق النار في غزة والجهود الدولية لإعادة اعمار غزة.

وأفاد موقع "واللا أن الزيارة المرتقبة "ستكون هذه أول زيارة لوزير خارجية إسرائيلي إلى القاهرة منذ عام 2008"، لكن لم يصدر أي إعلان رسمي إسرائيلي حتى الساعة عن هذه الزيارة.

كانت مصادر فلسطينية مطلعة رجحت في وقت سابق اليوم لـ"الخليج 365" وصول رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل إلى فلسطين، غدا الأحد.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن رئيس المخابرات المصرية سيصل على رأس وفد من المسؤولين المصريين إلى قطاع غزة.

وأشارت إلى ان مسؤولين كبار من السلطة الفلسطينية سيكونون باستقبال المسؤول المصري وسيطلعونه على واقع الحال في قطاع غزة.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن يلتقي رئيس المخابرات العامة المصرية أيضا مع قادة من حركة (حماس) في غزة.

وذكرت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أن يصل اللواء كامل إلى رام الله لاحقا للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وبحسب المصادر فإن الزيارة تأتي في سياق الجهد المصري الذي قاد إلى وقف إطلاق النار والذي يجري تثبيته الآن عبر سلسلة من الخطوات وصولا إلى إطلاق عملية إعادة اعمار غزة.

وأشارت المصادر إلى أن الجهد المصري يحظى بالدعم الكامل من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والعالم.