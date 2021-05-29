بقميص المغرب وعلم إسرائيل.. سفير تل أبيب في مباراة كرة قدم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شارك مدير مكتب الاتصال الإسرائيلي في المغرب، دافيد غوفرين، في مباراة كُرة قدم مع عدد من السفراء المعتمدين ولاعبين مغاربة سابقين.

ونشر السفير الإسرائيلي صوراً لمشاركته في مباراة ودية لكرة القدم، احتضنها ملعب محمد السادس بالمعمورة بسلا، في ضواحي العاصمة المغربية الرباط.

وعلق الدبلوماسي الإسرائيلي على الصور بالقول: "لقد استمتعت كثيرا بالمباراة التي جمعت أمس بين السادة السفراء بالمغرب ونخبة من لاعبي كرة القدم المغاربة المتقاعدين، بملعب محمد 6 بسلا".





وتابع "بالرغم من أن فريقي خسر أمام خصم قوي، كانت من أفضل الأوقات التي عشتها بالمغرب”.



وشارك في المباراة فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي ارتدى القميص رقم 10، واللاعبان الدوليان السابقان نور الدين النيبت، ورشيد بنمحمود، وآخرون.



وشارك القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية بالرباط مع متابعيه على “تويتر” صورة له بقميص المنتخب المغربي حاملا علم إسرائيل.

ويُذكر أن هذه الصور تظهر أول نشاط يُشاركه دافيد غوفرين مع مُتابعيه على "تويتر"، وذلك بعد عودته إلى الرباط، إذ سافر لإسرائيل مؤخرا بسبب مرض والده.