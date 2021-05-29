4 قتلى بانفجار قنبلة في حافلة صغيرة شمالي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 4 أشخاص على الأقل، السبت، إثر انفجار قنبلة في حافلة صغيرة، كانت تقل طلابا ومحاضرين جامعيين في إقليم باروان شمال أفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية طارق عريان إن 11 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار، الذي وقع في مدينة شاريكار، عاصمة الإقليم.



وأضاف أن الحافلة الصغيرة كانت تقل محاضرين من جامعة "البيروني" التي تقع في إقليم كابيسا المجاور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم.

وتنشط حركة طالبان وتنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان.

كان 35 عنصرا قتلوا وأصيب 15 آخرون من حركة "طالبان"، خلال عملية للجيش الأفغاني في ولاية قندوز شمالي البلاد.

عملية واسعة للجيش الأفغاني تأتي بعد ساعات من مقتل 7 مدنيين، على الأقل، الجمعة إثر هجوم بقذيفة هاون، وتفجيريين في البلاد.

ويلقي المسؤولون باللوم في مثل هذه الهجمات والتفجيرات على حركة طالبان.

كان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أكد الخميس أن انسحاب القوات من أفغانستان يجري بوتيرة "أسرع بقليل" من الجدول الزمني المحدد.

وفي أبريل/نيسان أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن بسحب الجنود المنتشرين على الأراضي الأفغانية والبالغ عديدهم حينها 2500 عسكري، وذلك بحلول 11 سبتمبر/أيلول، أي الذكرى السنوية لهجمات العام 2001 التي أدت إلى لغزو أفغانستان.

ووفق تقديرات أسبوعية للبنتاجون نشرتها الثلاثاء القيادة الوسطى للجيش أنجز إلى الآن 16 إلى 25 % من الانسحاب.