شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تفرج عن ناقلة نفط إيرانية محتجزة منذ يناير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول إندونيسي ووسائل إعلام إيرانية رسمية، السبت، إنه تم الإفراج عن ناقلة ترفع علم إيران كانت محتجزة في إندونيسيا منذ يناير/كانون الثاني.

وقال ويسنو برامانديتا المتحدث باسم خفر السواحل الإندونيسي إنه تقرر الإفراج عن الناقلة (إم.تي هورس)، الجمعة، بعد صدور حكم قضائي بذلك في وقت سابق من الأسبوع.

وأضاف المتحدث: إن المحكمة أصدرت حكماً بالإفراج عن الناقلة، لكن مع وضع قائدها تحت المراقبة لمدة عامين من دون أي غرامة.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: إن السفينة استأنفت مهمتها وستعود إلى الوطن بعد الانتهاء منها.

وكانت إندونيسيا قد قالت لدى احتجاز الناقلة إن خفر السواحل اشتبه في نقلها للنفط على نحو غير مشروع في مياه البلاد، في حين قالت وزارة الخارجية الإيرانية: إن الاحتجاز كان بسبب «مسألة فنية تحدث في مجال الشحن».

واستخدمت السلطات الإيرانية هذه الناقلة في العام الماضي لنقل 2.1 مليون برميل من المكثفات النفطية إلى فنزويلا، التفافاً على العقوبات الأمريكية المفروضة على الدولتين.