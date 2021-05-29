شكرا لقرائتكم خبر عن جنود أمريكيون يكشفون أسراراً نووية وقنابل موزعة في أوروبا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف جنود أمريكيون كانوا يراجعون معلوماتهم على تطبيقات تعليمية معروفة أسراراً نووية، وفقاً لتحقيق نشره الجمعة، موقع «بيلينغكات» الذي تمكن من تحديد مواقع القنابل النووية الحرارية الأمريكية المخزنة في أوروبا، بدقة.

وللتعرف إلى أمور مثل المواقع التي تضم أبنية خرسانية «ساخنة» تحت الأرض تحوي قنابل نووية وجداول دوريات أمنية وتفاصيل أخرى، أنشأ الجنود مجموعات بطاقات رقمية (فلاش كارد) على تطبيقات بينها «شيغ» و«كويزليت» و«كرام».

وذكر كاتب التحقيق فويكي بوستما «من خلال البحث على الإنترنت ببساطة عن المصطلحات المعروفة بأنها مرتبطة بالأسلحة النووية، تمكن «بيلينغكات» من اكتشاف بطاقات يستخدمها عسكريون يخدمون في القواعد العسكرية الأوروبية الست التي ذكر أنها تضم أسلحة نووية».

قاعدة في هولندا

ووجد مجموعة واحدة من سبعين بطاقة تعليمية على تطبيق «شيغ» بعنوان «للدراسة»، تشير إلى الملاجئ التي تحوي أسلحة نووية في قاعدة فولكل الجوية في هولندا. ومن بين الأسئلة الواردة على بطاقة: «كم عدد الأقبية دبليو أس 3 الموجودة في قاعدة فولكل؟». والجواب حسب البطاقة هو «أحد عشر». و«دبليو أس 3» هي الأحرف الأولى من المصطلح العسكري لتخزين الأسلحة وأنظمة الأمن.

ولم تعترف الحكومة الهولندية رسمياً يوماً بأن قاعدة فولكل الجوية جنوب شرقي البلاد تضم أسلحة نووية.

وأشارت بطاقة أخرى من المجموعة نفسها إلى أن خمسة من الأقبية الـ11 كانت «ساخنة»، والست الأخرى «باردة» مع تحديد كل منها بدقة.

كما وجدت مجموعة من ثمانين بطاقة على موقع «كرام» للبطاقات التعليمية مع تفاصيل الخزائن الساخنة والباردة في قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، تكشف كيف يجب أن يقوم الجندي بتفعيلها استناداً إلى مستوى الإنذار.

أسلحة وأسرار

ويخضع الجنود الأمريكيون المسؤولون عن الترسانة النووية في أوروبا بانتظام لاستبيانات أمنية طويلة ومفصلة، تجبرهم على حفظ قدر كبير من المعلومات والأسماء المختصرة.

وذكر الكاتب مثالاً آخر أنه في قواعد يتم فيها تخزين الصواريخ النووية الحرارية المحمولة جواً (بي 61)، تم تجهيز حظائر الطائرات (اسمها المختصر بي إيه أس) بأنظمة لتأمين الأسلحة (دبليو أس 3) وهيكل خرساني (قبو)، يمكن أن يحوي أربع قنابل نووية حرارية «بي61».

والأسوأ من ذلك، أدخل جندي على أحد هذه النماذج عبر الإنترنت، كلمات المرور وأسماء المستخدمين اللازمة لإلغاء تنشيط أنظمة الأمان «دبليو أس 3».

وذكر موقع «بيلينغكات» أنه تمكن أيضاً «من العثور على تفاصيل (..) كل القواعد الأوروبية الأخرى المعروفة باحتوائها أسلحة نووية: إنجرليك (تركيا) وغيدي (إيطاليا)، وبوشيل (ألمانيا) وكلاينه بروغل (بلجيكا)».

ويعود تاريخ أقدم هذه الملفات إلى 2012 لكن تم وضع أحدثها على الإنترنت في نيسان/إبريل 2021، كما يقول فويكي بوستما الذي أوضح أنه حاول من دون جدوى، الحصول على تعليق من حلف شمال الأطلسي، ووزارة الدفاع الأمريكية، والقيادة الأوروبية للجيش الأمريكي (يوكوم) على مقالته. وقد تم سحب أوراق المراجعة من التطبيقات بعد فترة وجيزة من طلبه الحصول على تعليقات. (أ ف ب)