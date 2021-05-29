شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يحذر من أي تجمعات تمس بسيادة القانون والنسيج الوطني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حذر وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في بيان، السبت، من الدعوة لأية تحشدات أو تجمعات تمس بسيادة القانون وتماسك النسيج الوطني، والأمن المجتمعي، واستغلالها لتنفيذ أجندات خاصة للعبث بالأمن الوطني، وترويع الآمنين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن وزير الداخلية قوله، «شهدت الأيام الأخيرة ممارسات وتجمعات كانت في مضمونها ومحتواها تمس بتماسك النسيج الوطني الأردني، وتضمنت الدعوة إلى تحشدات تتنافى ومبدأ سيادة القانون وتنخر في السلم والأمن المجتمعي».

وأكد الفراية أن «الدولة تؤكد اعتزازها بمكونات الشعب الاردني وتقديرها العميق لمواقف مواطنيها المشرفة في القضايا الوطنية، ولن تسمح باستغلال هذه التجمعات لتنفيذ أجندات خاصة والمس بالوحدة الوطنية وتماسكنا المجتمعي وتسخير هذه الوقفات للعبث بالأمن الوطني وترويع المواطنين الآمنين».

وشدد الوزير على أن الدولة لن تسمح بالإساءة إلى مسيرة 100 عام مشرفة في بناء هذا الوطن، ومؤسساته ساهم فيها أبناؤنا وأجدادنا، وبذل خلالها الغالي والنفيس في الدفاع عن مقدسات الأمة وقضاياها الوطنية العادلة. وأكد أن الأجهزة الأمنية ستقوم بإنفاذ القانون ومنع أي تجمعات ومظاهر خارجة عن القانون وفق ما يتطلبه الموقف، وبما يحقق سيادة القانون، ويطمئن المواطن الأردني العزيز في مدننا وبوادينا وأريافنا ومخيماتنا بأن أمنه واستقراره هما في صلب اهتمام الدولة وعلى راس أولوياتها.