تحقيقات في ألمانيا بتهمة احتيال عبر فحوص "كورونا" وهمية

فرانكفورت - أ ف ب

فُتحت تحقيقات عدة في ألمانيا ضد مراكز تعرض إجراء فحوص سريعة للكشف عن الإصابة بكوفيد-19، يُشتبه في أنها تضخّم أعداد الفحوص التي تجريها لتسترد من الدولة أموالاً غير مستحقة.

وداهمت نيابة بوخوم (شمال غرب) مقار ومنازل خاصة مرتبطة بشركة تعرض إجراء فحوص "المستضدات السريعة"، بحسب ما نقلت صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" عن متحدث.

وفتحت النيابة العامة في لوبيك (شمال) أيضاً تحقيقاً بتهمة "احتيال" مرتبط بـ"إجراء الفحوص السريعة وتسجيل فواتير"، بحسب مجلة "فيرتشافت فوخه" الأسبوعية، وزارت السلطات الصحية في كولونيا يوم الجمعة مركزاً لإجراء تقييم بدون التبليغ عن الزيارة مسبقاً.

وتعرض هذه الفحوص مجاناً للسكان منذ أسابيع عدة بموجب قانون فيدرالي يهدف إلى تكثيف الفحوص، وينصّ القانون على دفع الدولة ما يصل إلى 18 يورو للفحص الواحد، لكن وسائل إعلام ألمانية عدة أشارت في الأيام الأخيرة إلى غياب الرقابة واستحالتها.

ولا ينبغي على المراكز إبراز أسماء الأشخاص الذين خضعوا للفحوص ولا أي مستندات أخرى كالفواتير، وجاء في تحقيق مشترك أجرته قناتان تلفزيونيتان مع صحيفة "زودويتشه تسايتونغ" التي نبهت إلى القضية: "يكفي أن تقدم (المراكز) عدد الفحوص، بدون أي إثبات، وتتلقى بعد وقت قصير التحويل المالي".

ولكشف المخالفات، قام الصحفيون بتعداد الأشخاص الذين أتوا للخضوع لفحوص في عدة مراكز بهدف مقارنة الأعداد مع تلك التي يتمّ إرسالها إلى السلطات، وجاءت النتيجة أن مركزاً قال إنه أجرى 422 فحصاً بدلاً من مئة، وشركة قالت إنها أجرت 1743 فحصاً خلال يوم واحد بدلاً من 550.

ومنذ توفير إمكانية إجراء هذه الفحوص مجاناً لكافة السكان، تزايد عدد نقاط إجراء الفحوص في ألمانيا، علماً أن إنشاءها سهل، فقد أحصت وزارة الصحة وجود أكثر من ثمانية آلاف نقطة في منطقة شمال الراين وستفاليا، وهي الأكبر في البلاد.

وفي برلين حيث يوجد 1200 نقطة على الأقل، قال مدير مراكز عدة في العاصمة بدون الكشف عن اسمه لصحيفة "تاغ شبيغل" الألمانية، إن "كل كشك كباب يمكنه الحصول على رخصة" لإجراء فحوص.

وبعد المعلومات التي كشفتها وسائل الإعلام، سحبت مدينة مونستر (شمال غرب) الامتياز من شركة مشتبه فيها تشغل حوالي خمسين مركزاً في أكثر من 30 مدينة ألمانية.