شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تصطدم بأسوأ موجة جفاف منذ 91 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ساو باولو - رويترز

حذرت الوكالات الحكومية في البرازيل من الجفاف هذا الأسبوع، مع مواجهة البلاد أسوأ موجة جفاف منذ 91 عاماً، مما زاد المخاوف من ترشيد استهلاك الطاقة والتأثير على توليد الطاقة الكهرومائية والزراعة، في الوقت الذي يزداد فيه خطر نشوب حرائق في غابات الأمازون.

وأوصت لجنة مراقبة قطاع الكهرباء نهاية الأسبوع الماضي، باعتراف هيئة تنظيم المياه بحالة "ندرة المياه"، بعد الجفاف المطول الذي أصاب المناطق الوسطى والجنوبية من البرازيل على امتداد حوض نهر "بارانا".

من ناحية أخرى، أصدرت وكالة مراقبة الطقس المرتبطة بوزارة الزراعة، أول "إنذار طارئ من الجفاف" في الفترة من يونيو/حزايران إلى سبتمبر/أيلول، قائلة إن من المرجح أن تظل الأمطار نادرة في خمس ولايات برازيلية خلال تلك الفترة.

ولقلة الأمطار في معظم أنحاء البرازيل آثار سلبية على زراعة الحبوب والماشية وتوليد الكهرباء، نظراً لاعتماد البرازيل بشكل كبير على السدود المائية للحصول على الكهرباء، وقال علماء إن الطقس الجاف قد يؤدي إلى اندلاع حرائق شديدة في غابات الأمازون المطيرة.