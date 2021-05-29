«التحالف» يحبط هجوماً حوثياً بزورقين جنوب البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، عن تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبيل «عملية هجوم عدائي وشيك» كان سينفذها الحوثيون جنوب البحر الأحمر.

وأعلن التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، عن «إحباط عملية هجوم عدائي وشيك باستخدام زورقين مفخخين بجنوب البحر الأحمر من قبل الميليشيات الحوثية».

وأشار إلى «تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بُعد، مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية»، لافتاً النظر إلى «استمرار تهديد الميليشيات الحوثية خطوط الملاحة البحرية والتجارة العالمية».

وفي وقت سابق السبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، هي الثانية في غضون 24 ساعة.

ونقلت «واس» عن التحالف قوله إنه تم «اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية».