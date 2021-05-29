شكرا لقرائتكم خبر عن برهم صالح: علاقات العراق مع عمقه العربي ركيزة للأمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

بحث الرئيس العراقي برهم صالح، السبت، مع وزير الخارجية الباكستاني، التعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب. وقالت الرئاسة العراقية في بيان، إن «الرئيس العراقي برهم صالح، استقبل السبت، في قصر السلام ببغداد، وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، لبحث العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين وأهمية تعزيزها، والتعاون الثنائي في مجال مكافحة الإرهاب، والاستفادة من الخبرات لكلتا المؤسستين العسكريتين في البلدين، وتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية».

وقال صالح، إن «العالم، والمنطقة خصوصاً، يواجهان تحديات مشتركة تتمثل بالإرهاب والتطرف وتصاعد التوترات التي تؤثر على الأمن والاستقرار العالمي، ويستوجب ذلك التعاضد الدولي في مواجهة التحديات الأمنية والصحية وحماية البيئة وحفظ الأمن والاستقرار الدولي».

وأكّد أن «سياسة الانفتاح التي يتبناها العراق على الجميع تنطلق نحو تخفيف التوترات والأزمات، والتأكيد على الدور المحوري للعراق واستعادة دوره في المنطقة»، مشيراً إلى أن «العراق الآمن المستقر ذا السيادة وعلاقاته الوثيقة مع عمقه العربي وجواره الإسلامي وعلاقاته مع المجتمع الدولي هو مرتكز في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة».

من جانبه، أكّد الوزير مخدوم شاه محمود قريشي «التزام بلاده في دعم أمن العراق وسيادته، والتطلع نحو توطيد العلاقات الثنائية والتعاون في مختلف المجالات، وتطوير وتدريب قوات الأمن العراقية».