باحثون يؤكدون فعالية لقاح "فايزر" ضد المتحور الهندي

باريس - أ ف ب

ينتج لقاح فايزر أجساماً مضادة قادرة على الحماية من المتحور الهندي لفيروس كورونا، ولكن "بفعالية أقل بقليل" مخبرياً، وفقاً لدراسة أجراها باحثون في معهد باستور.

ولدى الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايزر، تكون الأجسام المضادة الموجودة في مصل الدم فعالة ضد المتحور البريطاني، ولكنها أقل فعالية بقليل ضد المتحور الهندي الذي تمت دراسته، وفقاً لهذه الدراسة التي نشرت على موقع "بايو ار اكس اي في".

وأكد أوليفييه شفارتز، الذي شارك في صياغة الدراسة ويتولى منصب مدير وحدة الفيروسات والمناعة في معهد باستور (باريس)، أنه رغم "الفعالية المنخفضة قليلاً وفقاً للتجارب المخبرية، فإن لقاح فايزر يقي على الأرجح" من الفيروس.

واختبر الباحثون أيضاً فعالية لقاح أسترازينيكا على هذه النسخ المتحورة، لكن فقط من أمصال أشخاص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح البريطاني، ولم يكن لديهم "إمكانية الحصول على عينات من أشخاص تلقوا الجرعتين" لدى إجراء الدراسة كما قال شفارتز.

وبما أن الاتحاد الأوروبي بدأ استخدام هذا اللقاح في شباط/فبراير، وتمت التوصية بفترة من 12 أسبوعاً بين الجرعتين، فلم يبدأ إعطاء الجرعة الثانية سوى نهاية نيسان/إبريل، ولعدد محدود من الأشخاص، لحصره بمن هم فوق 55 عاماً، وبسبب تردد قسم من السكان في تلقيه.

والمتحور الهندي (بي.1.617) الذي تم اكتشافه بالهند في تشرين الأول/أكتوبر 2020، انتشر مذاك في العديد من البلدان، بما في ذلك بريطانيا، وتحتوي سلالاته الرئيسية أو مجموعاته الفرعية الثلاث (بي.1.617.1) و(بي.1.617.2)و(بي.1.617.3)على طفرات معينة قد تزيد من قدرته على الإفلات من النظام المناعي، أي قدرته على خفض فعالية الأجسام المضادة الناتجة عن اللقاحات، وهي أجسام مضادة مكتسبة بشكل طبيعي أو يتم تلقيها ضمن علاج.

ودرس الباحثون على وجه التحديد سلالة (بي.1.617.2) التي تنتقل بشكل أكبر من السلالتين الأخريين، وتم اكتشافها مؤخراً في حوالي 10 دول.

وقال شفارتز في هذا الصدد، إن "هذا المتحور السريع الانتشار اكتسب مقاومة جزئية للأجسام المضادة على ما يبدو"، وأضاف أنه على سبيل المثال "تبقى أمصال المرضى الذين أصيبوا بكوفيد-19 وتم الحصول عليها، لمدة تصل إلى 12 شهراً بعد الأعراض، وكذلك الأشخاص الذين تلقوا لقاح فايزر، مقاومة لكنها أقل فعالية بثلاث إلى ست مرات ضد (المتحور الهندي) بي.1.617.2 مقارنة ببي.1.1.7 (المتحور البريطاني).