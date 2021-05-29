شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تتقاسم 30 مليون جرعة لقاح مع «كوفاكس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جوهانسبرج: (وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن فرنسا قررت تقاسم أكثر من 30 مليون جرعة لقاح مع مبادرة «كوفاكس» لتسريع التطعيم في الدول منخفضة الدخل، كما أنها ستستثمر في زيادة إنتاج اللقاحات في إفريقيا للمساعدة في معالجة الفجوة في توافر الجرعات بين الدول الإفريقية والغربية.

وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع سيريل رامابوسا، رئيس جنوب إفريقيا في بريتوريا، إن إفريقيا تمثل نحو 20% من حجم الطلب على اللقاحات، لكنها تقدم واحداً في المئة فقط من حجم الإنتاج.

وأضاف: «كيف نزيد إنتاج اللقاحات في القارة الإفريقية؟.. في هذا الصدد، ستكون لدينا عصر اليوم استراتيجية استثمارية لمساعدة هذه الصناعات على زيادة الإنتاج وبسرعة كبيرة».

وأوضح أن هناك بالفعل شراكة بين فرنسا ومعهد «بيوفاك» في جنوب إفريقيا، وأن باريس ستطلق قريباً مشروعاً مع شركة «أسبن» لإنتاج الأدوية.