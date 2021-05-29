شكرا لقرائتكم خبر عن سامانتا كريستوفوريتي أول رائدة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

ستكون الإيطالية سامانتا كريستوفوريتي أول رائدة أوروبية تتولى قيادة محطة الفضاء الدولية خلال مهمتها المقررة في العام 2022، على ما أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية الجمعة في بيان.

وسامانتا كريستوفوريتي، وهي طيارة مقاتلة سابقة تبلغ 44 عاماً، هي أول رائدة فضاء إيطالية، وستتوجه في العام 2022 نحو المحطة مع الرائدين من "ناسا" كجيل ليندغرين وبوب هاينز من فلوريدا.

وستكون هذه الرحلة الثانية لكريستوفوريتي إلى محطة الفضاء الدولية، علماً أنها سجلت رقماً قياسياً لأطول إقامة نسائية في الفضاء بعد تمضيتها 199 يوماً في المدار بين عامي 2014 و2015.

وستكون كريستوفوريتي خامس رائد فضاء من وكالة الفضاء الأوروبية يتولى قيادة محطة الفضاء الدولية، وفقاً للوكالة، والتي قال رئيسها التنفيذي يوسيف أشباخر إن هذا التعيين "مصدر إلهام لجيل كامل يتقدم حالياً للانضمام إلى فيلق رواد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية".

وفي نهاية آذار/مارس، أطلقت الوكالة حملة تجنيد لدفعة جديدة من رواد الفضاء، وتنتمي سامانتا كريستوفوريتي إلى دفعة العام 2009، على غرار الفرنسي توما بيسكيه.