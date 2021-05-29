شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن يواسون حجاج عبدالعظيم في وفاة شقيقته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حرص عدد كبير من النجوم المصريين على مساندة الفنان المصري حجاج عبدالعظيم في وفاة شقيقته، حيث أعلن عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» خبر وفاتها وكتب: «أختي الغالية الحنونة التي كانت بمثابة الأم، فاطمة عبدالعظيم، أرجو الدعاء لها وقراءة الفاتحة».

ومن هؤلاء النجوم الذين عزوه عبر حساباتهم في مواقع التواصل، أو من خلال التعليق على منشوره على «فيسبوك»، الفنانون: صلاح عبددالله، هاني رمزي، حمادة هلال داليا البحيري، محمد جمعة، والكاتب والسيناريست مجدي صابر