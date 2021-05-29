شكرا لقرائتكم خبر عن قراءة الأطفال عبر الشاشة أفضل من هجر الكتب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نظم مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الجمعة، على منصة «الشارقة تقرأ»، جلسة حوارية بعنوان «أمام الشاشة»، ضمن الفعاليات الافتراضية المصاحبة، بمشاركة الممثل والمنتج والمؤلف البريطاني سيباستيان دي سوزا، وكاتبة قصص الأطفال نسرين النور من البحرين.

وانطلقت الجلسة التي أدارتها إيمان اليوسف، من محاولة للبحث عن إجابة على مجموعة تساؤلات تتعلق بهيمنة التكنولوجيا على تثقيف وتعليم الأطفال في عصرنا، وكيف ينبغي تكييف القصص والفنون التي تقدم للطفل لتتلاءم مع التحولات الجديدة التي جعلت من الشاشة مصدراً لترفيه وتعليم الأطفال.

وقالت نسرين النور: إن الظروف التي خلقتها أزمة «كورونا» فرضت على الأطفال المزيد من التعلق بالأجهزة الإلكترونية؛ نتيجة للحاجة إلى نظام التعليم عن بُعد.

وعبرت عن أملها في أن تعود صلة الأطفال بالكتاب الورقي بعد أن تنتهي الأزمة، معتبرة أن تشجيع الطفل على القراءة من الكتب أمر جيد وأفضل من الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية.

وأوصت نسرين النور بالمزيد من الاهتمام بمسرح وسينما الطفل في الخليج العربي، نظراً لما تلمسه من تفاعل الأطفال أثناء ورش العمل التي تستخدم خلالها الدمى ومسرح العرائس. وأشارت كذلك إلى حجم تفاعل الأطفال مع بعض البرامج التلفزيونية القديمة التي كانت تقدم المادة العلمية بأسلوب مبسط وجذاب.

أما دي سوزا فقال: إنه يشعر بأن تجربة القراءة من الشاشة المضاءة تتعب النظر والنظام العصبي وأنها غير ممتعة؛ لكن إذا كانت هذه الطريقة هي الوحيدة التي توفر للأطفال فرصة للاطلاع على القصص التي تلهم خيالهم، فهي أفضل من ألا يقرأوا على الإطلاق.

وتحدث من واقع تجربته الشخصية قائلاً: إنه نشأ على القراءة من الكتب الورقية؛ لكنه لن يفرض ذلك على أولاده أو الأجيال القادمة.

وحول تأثير العولمة وتشابه استهلاك أطفال اليوم لقصص بعينها قد تضر بهوياتهم المحلية، رأى دي سوزا أن مسألة تحول العالم إلى قرية صغيرة تتمازج فيها الثقافات أمر رائع بالنسبة له ككاتب. وقال: «أصبحنا أقرب لبعضنا وصار بين الثقافات المختلفة نقاط التقاء؛ وذلك أمر مهم جداً، مع التأكيد أن أحد الأمور التي تنشئ الهوية التي تشعرنا أننا على تواصل مع ثقافتنا الأساسية هي اللغة التي نكتب ونروي بها القصص».

وختم مشاركته بتأكيد أهمية قراءة القصص وتشجيع الأطفال على فعل ذلك بالطريقة التي يريدونها، سواء من الكتب أو من الشاشة، أو من خلال الإصغاء إليها في المسرح؛ لأنهم إذا لم يفعلوا ذلك فلن تبقى لدينا أية قصص. وقال: «من المرعب أن نحدق بصفحة فارغة أو كاميرا من دون أن نعرف ماذا نقول. منحنا هذه الحياة وعلينا أن نجعل منها قصة. والأطفال كذلك يجب أن يمنحوا الثقة بأنفسهم ليرووا قصصهم».