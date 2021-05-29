شكرا لقرائتكم خبر عن 26 مرشّحاً لمجلس إدارة «الصحفيين» في انتخابات 3 يونيو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تعقد جمعية الصحفيين الإماراتية صباح الخميس المقبل 3 يونيو، انتخاب مجلس الإدارة. وتقدم للترشح 26 من الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العاملين الذين تنطبق عليهم الشروط، وفقاً للنظام الأساسي للجمعية، خلال المدة المقررة للترشح. وأغلق الباب يوم السبت.

ومن المنتظر أن يختار أعضاء الجمعية العمومية 9 مرشحين ممن يفوزون بأعلى الأصوات من الناخبي، أثناء الانتخابات التي تجري أثناء انعقاد الجمعية العمومية العادية، المقررة يوم الخميس 3 يونيو في تمام 11 صباحاً.

وذكر محمد الحمادي، رئيس مجلس الادارة، أن الاجتماع سيعقد، عن بُعد، وسترسل اللجنة المشكلة من وزارة تنمية المجتمع رابط الاجتماع لأعضاء العاملين الذين تنطبق عليهم شروط حضور الاجتماع، طبقاً للقانون، عبر البريد الإلكتروني للأعضاء المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية.

مشيراً إلى أن النظام الأساسي المعدل للجمعية سيطبق من هذه الدورة، التي تستمر ثلاث سنوات، ورئيس مجلس الإدارة في المجلس الجديد، يحق له الترشح دورتين متتاليتين فقط.

وأضاف أن إقبال المرشحين في انتخاب مجلس الإدارة هو الأعلى في تاريخ انتخابات الجمعية، إذا بلغ عددهم 11 عضواً، عام 2010، وحضرها 143 عضوا، وفازت منهم سيدة. وعام 2012 بلغوا 11 عضوا، فاز منهم سيدتان. وتم تزكية المجلس في عام 2014. وفي عام 2016 فاز المجلس بالتزكية، كذلك، منهم سيدتان. أما في عام 2018 فترشّح 11 عضواً منهم 3 سيدات فازوا بعضوية المجلس، وحضرها 103.

وفى الدورة الحالية ترشّح 26 عضواً منهم 10 سيدات، ومن بين المرشحين 10 من شباب الصحفيين، وترشح من المجلس السابق 7 أعضاء.

وتضم قائمة المرشحين، محمد الحمادي، وفضيلة المعيني، وعبد الرحمن البستكي، وعلي الظاهري، وعبدالله الحمادي، ومحمد الطنيجي، وآمنة الكتبي، ونبيل الكثيري، وفهد أميري، وحسين المناعي، وهند إبراهيم، وآمال عبيدي، وخالد الغيلاني، وابتسام الكندي، وحسن الشامسي، ولولوة ثاني عبد الله، وسلامة الكتبي، وإبراهيم الحساوي، وناهد النقبي، وحصة الشحي، وأحمد درويش، وهاشم آل محمد، وعلي شهدور، وحليمة الملا، والدكتور أحمد المنصوري، ورائد الشايب.

وتمنى الحمادي للجميع، حظاً وافراً في الانتخابات.

وقال عبد الرحمن نقي، أمين السر العام للجمعية: سيستعرض الاجتماع التقارير، طبقاً لجدول الأعمال، وتشمل: التصديق على محضر الاجتماع السابق الذي عقد في أبريل عام 2019 للجمعية العادية، واجتماع الجمعية غير العادية، وعرض التقرير الإداري لنشاط الجمعية عامي 2019 و2020، ومناقشة برامج النشاط وخطة العمل عن عام 2021، كما سيناقش الاجتماع الميزانية التقديرية للعام الحالي، والميزانية العمومية 2019 و2020.

وأضاف، أن الاجتماع سيشمل، كذلك، اختيار مدقق الحسابات للعام الحالي، من بين العروض المقدمة وتحديد مكافأته، واقتراحات الأعضاء. ثم الانتقال إلى موضوع انتخاب مجلس الإدارة، وما يستجد من أعمال.