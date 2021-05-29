شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة سبعيني في «ريتسا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الفنان محمود حميدة عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل عن ملامح شخصيته في أحدث أعماله السينمائية «ريتسا»، والذي انتهى من تصويره منذ أيام، ونشر عبر «إنستجرام» مجموعة صور من كواليس التصوير، جمعته ببطلة العمل الفنانة التونسية عائشة بن أحمد، حيث يلعب حميدة شخصية رجل في السبعين من عمره يقع في حب فتاة إيطالية.

يشارك في بطولة الفيلم: أحمد الفيشاوي، أمير المصري، مي الغيطي، ومن تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري، وتدور أحداثه حول 3 قصص حب مختلفة، كل قصة لها طابع خاص، وتسير في خطوط متوازية، ولكن يجمعها رابط واحد.