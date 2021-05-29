شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: دبي تسعى لإضافة 160 مليار درهم إلى الناتج المحلي بحلول العقد المقبل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، السبت، أن ضم تطوير القطاع الصناعي لمهام «مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات» يدعم «استراتيجية دبي الصناعية 2030» الرامية لإضافة 160 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول العقد المقبل.

وقال سمو الشيخ في حسابه عبر موقع «تويتر»: «نعمل وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لزيادة إسهام الصناعة في الاقتصاد. وضم تطوير القطاع الصناعي لمهام مؤسسة دبي لتنمية الصناعة والصادرات يدعم استراتيجية دبي الصناعية 2030 وأثرها في تعزيز ريادة الإمارات كوجهة للصناعات المستقبلية وتأكيد مكانة دبي كمركز لها».

وأضاف سموه:«يوجد في دبي أكثر من 33.5 ألف مستثمر صناعي، والشركات الصناعية تخطى عددها 6700 شركة بمعدل نمو قدره 94.1% مقارنة بأعداد العام 2006. ولدينا كل المقومات اللازمة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية الصناعية الرامية لإضافة 160 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول العقد المقبل».