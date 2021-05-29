شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يتوج باللقب 17 أمام بطل الكأس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

يتوج الهلال الأحد بكأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين عندما يلتقي في ختام الموسم الفيصلي بطل كأس الملك عند العاشرة بتوقيت الإمارات على ملعب الملك فهد الدولي بحضور 40% من السعة الجماهيرية للملعب الذي يستوعب 60 ألف متفرج.

وحسم الهلال اللقب في الجولة التاسعة والعشرين بعد فوزه على التعاون 1-صفر، ليبلغ 58 نقطة متقدماً بأربع نقاط على أقرب منافسيه الشباب الذي يمتلك 54 نقطة.

ويدخل الفريقان اللقاء للاحتفال بإنجازهما، حيث حقق الفيصلي كأس الملك للمرة الأولى في تاريخ عنابي سدير بعد فوزه الخميس الماضي على التعاون 3-2.

وتقام في خاتمة الموسم 2020-2021 خمس مباريات ستحدد الفريقين الهابطين بجانب العين، فيلتقي الوحدة صاحب المركز قبل الأخير الشباب الطامح في تأكيد الوصافة، ويذهب الباطن الرابع عشر لملاقاة العين أول الهابطين في الباحة، ويستقبل ضمك الخامس عشر فريق التعاون الطامح في الحصول على المركز الرابع وتعويض خسارة الكأس، أما القادسية الثاني عشر فيلتقي أبها الحادي عشر والذي يشاركه الرصيد 34 نقطة، وأخيراً يستضيف الرائد العاشر برصيد 35 نقطة الفتح السابع.

وفي «كلاسيكو» لا يخلو من الطموحات، يستضيف النصر نظيره الاتحاد على ملعب مرسول بارك، الأول يبحث عن المركز الرابع، والثاني لديه طموحات في الثاني، إذا فاز أو تعادل وخسر الشباب من الوحدة، وبعيداً عن كل الحسابات يلتقي الأهلي والاتفاق في جدة.