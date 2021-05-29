شكرا لقرائتكم خبر عن موازنات الإعلام والإسكان والتموين 21/22.. و34 طلبات إحاطة أمام لجان النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل اللجان النوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها على مدار الأسبوع الجارى، لاستكمال مناقشة مشروعات الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2021/ 2022، وذلك كلُ فى القطاعات التى تخصه، فضلا عن مشروعات خطة التنمية، و34 طلب إحاطة للحكومة.

ومن المتوقع أن يشهد غدا الأحد، نظر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 لكل من الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.



وتواصل اللجان البرلمانية اجتماعاتها الأثنين، حيث تناقش لجنة الإسكان مشروعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2021/2022 لكل من ديوان عام وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مديريات الإسكان والمرافق بالمحافظات، الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، الجهاز المركزى للتعمير.



وبالنسبة للجنة الإعلام والثقافة والآثار، فخصصت اجتماعها غدا لمناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 وذلك فيما يخص بعض قطاعات وزارة الثقافة: (مكتبة مصر العامة الرئيسية – صندوق مكتبات مصر العامة – الجهاز القومى للتنسيق الحضارى – المركز القومى للترجمة – رئاسة قطاع الإنتاج الثقافي- المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية - البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية- المركز القومى للسينما – البيت الفنى للمسرح)، أما الاثنين فمن المتوقع أن تناقش ما يخص قطاعات (الديوان العام للمجلس الأعلى للثقافة - الأمانات الفنية للمجلس) - صندوق التنمية الثقافية – دار الكتب والوثائق القومية– الهيئة المصرية العامة للكتاب – المركز القومى لثقافة الطفل – مكتب وزير الثقافة.

أما يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن تناقش اللجنة البرلمانية مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021 /2022 وذلك فيما يخص: (وزارة الدولة للإعلام - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات).



ومن المتوقع أن يشهد يوم الأثنين، نظر لجنة الشؤون الاقتصادية قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربى والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، الموقع فى القاهرة بتاريخ 29 /9/2020 فضلا عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/ 2022، وزارة التموين والتجارة الداخلية، الهيئة العامة للسلع التموينية، الهيئة العامة للرقابة المالية، معهد الخدمات المالية، الصندوق الحكومى لتغطية الاضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع.

أما لجنة الإدارة المحلية، فمن المتوقع أن تناقش الأثنين مشروعى قانونى موازنة الإدارة المحلية وخطة التنمية لمحافظتى القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفيه، والاسكندرية، الغربية، بينما تواصل لجنة الثقافة والإعلام، وتبحث الثلاثاء، 7 طلبات الإحاطة ومنها المقدم من أحمد مهنى بشأن: تقاعس الجهات التنفيذية عن البدء فى تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة ثانوى تجارى على أرض أملاك دولة مساحتها 20 قيراطا بقرية أبو عزيز مركز المراغة محافظة سوهاج، بالرغم من معاينة الإصلاح الزراعى لها عام 2013، وتوصية النيابة الإدارية بالمراغة عام 2017 بضرورة استغلال الأرض فى النفع العام، وطلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة بشأن: تمليك أراضى حق الانتفاع المقام عليها منازل متضررى السيول التى تم تسليمها لهم عام 1996، مع تقسيط المبالغ المستحقة على المواطنين، وذلك حتى يتمكنوا من هدمها وإعادة بنائها وتعليتها لاستيعاب الزيادة السكانية.

يأتى ذلك إلى جانب 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائب محمد الحسينى، بِشأن توقف أعمال الإنارة وتركيب بلاط الانترلوك بالمناطق المدرجة بخطة تطوير العشوائيات بحى بولاق الدكرورـــ محافظة الجيزة بالرغم من توافر الاعتمادات المالية لذلك، فضلًا عن توقف تنفيذ أعمال مشروع المنحة الألمانية بنطاق الحى، سرعة البدء فى تنفيذ أعمال محطة رفع الصرف الصحى ومد الشبكة للقضاء على طفوحات الصرف الصحى المستمرة بمنطقة النجوم و6 أكتوبر بحى بولاق الدكرور ــ محافظة الجيزة، فضلًا عن ضرورة إحلال وتجديد شبكة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنطقة، وسرعة تنفيذ أعمال مشروع خط إنحدار صرف صحى قطر 700م بشارع القنايةوبعض الشوارع الأخرى بالحى، والموافقة على تخصيص مبنى إدارة بولاق الدكرور التعليمية القديم ومساحته 200 م تقريبا إلى وزارة العدل لإقامة مكتب شهر عقارى لخدمة المواطنين بحى بولاق الدكرور ــ محافظة الجيزة، وخاصة أن المبنى أصبح مغلق.

وتشمل طلبات الإحاطة المقدم، من النائب هشام حسين، بشأن: الإهمال الذى تفشى بمنطقة حدائق الاهرام - محافظة الجيزة، المتمثل فى تكسير الشوارع وانتشار القمامة والتكاتك، انتشار ظاهرة إقامة أنشطة صناعية وتجارية أسفل العمارات بمنطقة حدائق الاهرام – محافظة الجيزة، وتواصل اللجنة البرلمانية يوم الأربعاء، مناقشة 18 طلب إحاطة بحضور هشام آمنة محافظ البحيرة.

من جانبها حددت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يوم الأربعاء لمناقشة ما تم إدراجه لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للوزارات العاملة فى هذا القطاع فى مشروعى قانونى الخطة والموازنة للعام المالى 2021/2022، وذلك بحضور ممثلى وزارتى التخطيط والمالية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر)، وفى نفس اليوم تناقش لجنة العلاقات الخارجية مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/2022 فيما يخص "وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج".

وفى نفس اليوم، تناقش لجنة الزراعة 20 طلب إحاطة ومنها المقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن تأخر هيئة تنمية الثروة السمكية فى تجديد تراخيص الصيد وكذا عدم اخطارهم بمواصفات غزل شباك الصيد بمركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، ارتفاع مقابل انتفاع المتر الواحد للأراضى الزراعية الواقعة بين ترعة السلام ومصرف الطويل البحرى، تضرر الف اسرة من عدم تنفيذ وزارة الموارد المائية والرى لنص المادة الثالثة من القانون رقم 7 لسنة 1991 والتى تجيز التقنين والتمليك للمنتفعين، عدم قيام هيئة الصرف لحل مشكلة غرق الأراضى الزراعية بمنطقة الـ16000 فدان بزمام مراكز الجمالية والمنزلة والمطرية بمحافظة الدقهلية، فضلا عن المقدم من النائب محمد عبد الله زين، بشأن أسباب عدم تنفيذ أعمال تعميق وتطهير وازالة الرمال بحوض ميناء الصيد بالمعدية بمركز ادكو محافظة البحيرة، وطلب النائب أبو العباس فرحات، بشأن تضرر ومعاناة الصيادين بأبو قير محافظة الإسكندرية فى غلق ميناء الصيد وعدم وجود مصدر رزق لهم، وطلب النائب ايفيلين متى، بشأن دور هيئة الثروة السمكية فى تطوير وتنمية بحيرة المنزلة والمزارع السمكية بمحافظتى بورسعيد.