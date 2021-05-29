بأكثر من 3.3 مليون طن.. القصير يعلن ارتفاع صادرات مصر الزراعية في 2021

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن حجم الصادرات الزراعية المصرية ارتفع إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 حتى 26 مايو 2021.

وأضاف القصير، في بيان له اليوم السبت، أن أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة؛ هو: الموالح والبطاطس والبصل وفراولة والرمان والبطاطا والفاصوليا والبنجر والجوافة والفلفل والمانجو والثوم والعنب، مشيرًا إلى أنه تم تصدير 8500 طن خوخ ونحو 6500 طن بطيخ مع بداية الموسم.

ولفت وزير الزراعة إلى دول إنجلترا وإيطاليا وروسيا ورومانيا وبولندا وتركيا والسعودية والإمارات والكويت والبحرين ولبنان وليبيا والعراق؛ الأمر الذي يؤكد جودة البطيخ والخوخ المصري؛ حيث يشهدان إقبالًا متزايدًا من الدول التي تضع مواصفات واشتراطات شديدة الصعوبة على استيراد المواد الغذائية؛ الأمر الذي يعكس جودة المنتجات الزراعية المصرية وسلامة الإجراءات التي تتخذ في تتبع هذه المنتجات والرقابة عليها.

وأكد وزير الزراعة أن المنتجات الزراعية المصرية حاليًّا تغزو أسواق أكثر من 160 دولة، وأنها حققت حتى الآن زيادة نحو 250 ألف طن عن نفس الفترة من العام الماضي، مشيدًا بالجهود التي يبذلها العاملون في الحجر الزراعي المصري الذين يعملون على مدار الساعة من أجل تسهيل إجراءات التصدير دعمًا للاقتصاد الوطني.