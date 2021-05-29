المكسيك: إعطاء 27.2 مليون جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (د ب أ):

أظهرت بيانات وكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت أنه تم إعطاء 7ر27 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد المسبب لكوفيد-19 في المكسيك حتى الآن.

وأفادت البيانات بأن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر بـ453 ألفا و631 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق المكسيك عاما واحدا لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في المكسيك قبل نحو 23 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد 41ر2 مليون إصابة، والوفيات 223 ألفا و72 حالة.

ومر عام و13 أسبوعا على ظهور أول حالة إصابة بالفيروس في المكسيك.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.