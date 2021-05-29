أداء بطولي متميز.. "شباب النواب" تهنئ النادي الأهلي لحصوله على "السوبر الإفريقي "

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، في خطاب له اليوم السبت، إنه يهنئ النادي الأهلي؛ لتتويجه بلقب كأس السوبر الإفريقي، بعد تغلبه على فريق نهضة بركان المغربي .

وجاء نص خطاب رئيس لجنة الشباب، الذي حصل "الخليج 365" على نسخة منه، على النحو التالي:

"أتقدم، باسمي وباسم أعضاء لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، بخالص التهنئة للنادي الأهلي بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي، وذلك بعد الفوز الغالي على فريق نهضة بركان المغربي".

وأضاف الخطاب: "تثني اللجنة على الأداء المتميز والرائع والبطولي الذي أثمر وحقق البطولة التي تُضاف إلى النادي الأهلي والرياضة المصرية".

وتابع الخطاب: "إذ تعرب لجنة الشباب والرياضة عن خالص التهاني لجماهير وأعضاء ومجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على تحقيق هذا اللقب الكبير الذي يُضاف إلى سجل الرياضة المصرية؛ التي تشهد طفرة حقيقية على مختلف الأصعدة الرياضية بدعم غير مسبوق من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين".

واختتم الخطاب بـ: "نرجو الله دوام التقدم والتوفيق للنادي الأهلي؛ لتحقيق المزيد من الإنجازات على الأصعدة الإقليمية والعالمية كافة".