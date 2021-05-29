تأجيل محاكمة شخص بتهمة سب وقذف إبراهيم فايق لـ31 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

قررت محكمة جنح الاقتصادية تأجيل جلسة محاكمة "م.ص"، لاتهامه بسب الإعلامي إبراهيم فايق، عن طريق الهاتف المحمول لجلسة 31 مايو الجاري للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم.

وكان الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق أقام دعوى اتهم فيها سالف الذكر بسبه وقذفه عن طريق الهاتف المحمول، حيث وجه له عبارات خادشة بالحياء والشرف.

وجاء في البلاغ الذي قدمه شعبان سعيد المحامي بالنقض، ووكيل الإعلامي إبراهيم فايق، أن المشكو في حقه اعتدى على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن أرسل بكثافة للمجنى عليه عدة رسائل تحمل معانى السب، متعمدًا إيذائه.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 938 سنة 2021، بمعاقبة المشكو في حقه وفقًا للمواد 166 مكرر و306 و 308 و 308 مكرر من قانون العقوبات، والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن جرائم تقنية المعلومات، والمواد 1و70و79/1بند 2 من القانون رقم 10 سنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات.