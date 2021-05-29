رئيس الوزراء العراقي يؤكد سعي بلاده إلى تحسين البيئة الاستثمارية

محمد اسماعيل - القاهرة - بغداد - (أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، سعي الحكومة بأن يكون العراق عامل جذب عبر تحسين البيئة الاسثمارية، وتعزيز الاستقرار المؤدي الى التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للعراقيين .

وأشار الكاظمي خلال لقائه السفير الألماني لدى العراق أوله دييل بمناسبة إنتهاء مهام عمله بحسب وكالة الأنباء العرقية، اليوم السبت إلى تطلع العراق إلى مزيد من التعاون البنّاء مع جمهورية ألمانيا الإتحادية وباقي دول الاتحاد الأوروبي، بما يصب في مصلحة الشعب العراقي والشعب والألماني، مثنيا على جهود السفير خلال مدّة عمله في العراق.

ورحب الكاظمي باستمرار العلاقات الثنائية الطيبة بين بغداد وبرلين في مختلف المجالات الإقتصادية والسياسية والثقافية، وبالأخص عمل الشركات الألمانية والاستثمار في العراق، مؤكداً سعي الحكومة إلى أن يكون العراق عامل جذب عبر تحسين البيئة الاسثمارية وتعزيز الاستقرار المؤدي إلى التنمية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطن.

من جانبه نقل السفير دييل تطلّع الحكومة الألمانية إلى تنمية العلاقات مع العراق بما يخدم المصالح المشتركة، وجدد نهج حكومته الداعم للعراق في مواجهة التحديات الراهنة وأهمها الإصلاح الاقتصادي والحرب على الإرهاب.