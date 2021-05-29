وزير النفط الهندي يثني على جهود السعودية في مساعدة بلاده

وقال برادان في سلسلة تغريدات: «نقدر بشدة لفتة وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على عرض المملكة إرسال 3 حاويات تحوي 60 طنا من الأوكسجين المسال، والتي من المتوقع أن تصل إلى مومباي في 6 يونيو 2021، وكذلك توفير 100 حاوية في الأشهر القادمة، وذلك لدعم الهند في معركتها مع فيروس كورونا كوفيد-19».
وأضاف أن هذه اللفتة الكريمة تعكس مدى الصداقة الوثيقة بين قيادتي المملكة والهند، مشيرا إلى أنه أجرى مباحثات مع وزير الطاقة السعودي خلال هذا الشهر، حيث أكد أن الأمير عبدالعزيز بن سلمان أكد دعم المملكة المستمر للهند في معركتها ضد جائحة «كوفيد-19»، واصفا ذلك بأنه مظهر من مظاهر الصداقة العميقة والعلاقات المتينة بين البلدين.
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