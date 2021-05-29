كورونا.. أكثر من 3 ملايين و525 ألف حالة وفاة حول العالم

كتبت أسماء لمنور في السبت 29 مايو 2021 04:09 مساءً - منذ ساعتين

يواصل فيروس كورونا المستجد كعادته، حصد المزيد من الضحايا وسط مخاوف من انتشار سلالات متحورة في بعض أنحاء العالم.

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة “كورونا”، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين وأكثر من 525 ألف وفاة، فيما تبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 169 مليونا ونحو 644 ألف اصابة، تعافى منهم 151 مليونا وما يقارب من 476 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس 537 ألف و676 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,643 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي: الهند التي ما تزال تعاني بشدة من سرعة انتشار الفيروس بين السكان واتساع رقعة الجائحة على أراضيها، (3,558 وفاة)، والبرازيل التي عادت لتسجل حصيلة وفيات مرتفعة بواقع (2,130 وفاة)، واميركا (630 وفاة)، والأرجنتين (547 وفاة)، وكولومبيا (513 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، الهند (179,770 إصابة)، والبرازيل (66,722 إصابة)، والأرجنتين (41,080 إصابة)، وكولومبيا (25,092 إصابة)، واميركا (24,393 إصابة).

وخلال الفترة الأخيرة والهند تسجل حصيلة اصابات ووفيات يومية تعتبر مرتفعة جدآ، ورغم الوضع الكارثي في الهند إلا أن اميركا ما تزال تتصدر دول العالم قياساً بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالية.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (607,726 وفاة)، والبرازيل (456,753 وفاة)، والهند (318,895 وفاة)، والمكسيك (222,657 وفاة)، وبريطانيا (127,758 وفاة).