بلينكن يبحث مع نظيره الهندي الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين، التزام الإدارة الأمريكية بتعميق شراكتها الاستراتيجية العالمية الشاملة مع الهند.



وأشارت الخارجية الأمريكية في بيان أعقاب مباحثات أجراها الوزير بلينكين مع وزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور س. جايشانكار في مقر الخارجية الأمريكية.. إلى أن الجانبين ناقشا مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك جهود الإغاثة من لمواجهة جائحة "كورونا" ، والجهود المبذولة لتعزيز التعاون بين الهند والمحيط الهادئ ، وأيضا الالتزام المشترك لمكافحة أزمة المناخ وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

وتناولت مناقشات الجانبين، التطورات الإقليمية، والوضع في بورما، والدعم المستمر لأفغانستان.

وتعهد الوزير بلينكين والوزير جايشانكار في ختام مباحثاتهما، بمواصلة تعاونهما بشأن الأولويات الأمنية الإقليمية والاقتصادية المشتركة.