6 وفيات و298 إصابة بكورونا بلبنان

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، مساء الجمعة، أنها سجلت 298 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 539888.



وقالت الوزارة في بيان إنها "سجلت 6 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7711".

وبدأت في 14 فبراير(شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 9.6% من السكان فيما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 5%.

ويبلغ عدد سكان لبنان حوالي 4.8 مليون نسمة.