لليوم الثالث على التوالي.. موسكو تسجل أكثر من 3000 إصابة بكورونا

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

سجلت موسكو، البؤرة الرئيسية لانتشار العدوى بكوفيد-19 في روسيا، في الساعات الـ24 الماضية 3241 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتتجاوز لليوم الثالث على التوالي حاجز 3 آلاف حالة عدوى، حسبما أعلنت مصادر رسمية اليوم السبت.



وطبقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن السلطات الصحية، فقد سجلت موسكو في الساعات الـ24 الأخيرة أيضا 61 حالة وفاة بمرض كوفيد-19، ما يزيد بخمس حالات مقارنة باليوم السابق، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للوفيات في العاصمة الروسية جراء الجائحة إلى 20001 حالة.

ووصف عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، في الأيام الأخيرة الوضع الوبائي في المدينة بالمستقر، ولكنه شدد على أن عدد حالات الإصابة الجديدة مازال مرتفعاً.

ودعا سوبيانين إلى عدم التراخي في أخذ الاحتياطات من العدوى والالتزام بالقواعد الصحية السارية وتلقي اللقاح المضاد للفيروس.

وكانت السلطات الروسية قد أقرت سابقاً بأن عملية التطعيم تجري في بالبلاد بوتيرة أبطأ مما هي عليه في أماكن خرى.

وفي روسيا بأسرها رصد في الساعات الـ24 الماضية 9289 إصابة جديدة بالفيروس التاجي و401 وفاة جراء المرض المعدي.

ويتجاوز العدد التراكمي للإصابات بفيروس كورونا المسجلة في روسيا منذ بداية الجائحة 5 ملايين حالة، بينما تصل الحصيلة الكلية للوفيات إلى 120 ألفاً و807 حالات.