السويد تخطط لفرض “ضريبة المليونير” لدعم الرعاية الاجتماعية

قالت وزيرة المالية السويدية ماجدالينا أندرسون يوم الجمعة إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم يريد فرض “ضريبة المليونير” حتى يساهم الأغنياء بشكل أكبر في دعم نظام الرعاية الاجتماعية، وفقا لـ”رويترز”.

وتزايدت الفجوة بين الأغنياء والفقراء في السويد خلال العقود الأخيرة على الرغم من أن البلاد ما زالت من بين أكثر الدول مساواة من الناحية الاقتصادية في العالم.

وقالت أندرسون في صحيفة ديجنس نيهيتر اليومية أنه على الرغم من زيادة دخول الفقراء 50 في المائة منذ التسعينات فقد تضاعف دخل الأغنياء الذي يمثلون واحد في المائة من السكان أكثر من ثلاثة أضعاف.

كتب أندرسون: “يمكن أن يزيد عدم المساواة من خطر تعزيز المشاعر الاستبدادية والشعبوية “.

“ونطرح عددا من المقترحات لتقليص فجوة الدخل في السويد على المدى الطويل”. ولم تذكر أندرسون تفاصيل تذكر عن الخطة التي طرحها حزبها وليس الحكومة.

ولكنها قالت إن هذه الضريبة يجب ألا تشمل العقارات وسيكون لها حد أقصى.