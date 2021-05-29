شكرا لقرائتكم خبر عن إعطاء 1.82 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا في العالم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت عن إعطاء 1.82 مليار جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم حتى الآن.

ويقدر أحدث معدل للتطعيم في العالم بـ29.7 مليون جرعة في اليوم الواحد، على أساس البيانات المعلنة يوميا، وعلى مدار 7 أيام في المتوسط.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أنحاء العالم 169.5 مليون حالة، وعدد الوفيات 3.52 مليون.