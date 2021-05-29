شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الـ14.. استمرار فتح معبر رفح لاستقبال مصابي غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت السُلطات المصرية فتح معبر رفح البري استثنائيًا لليوم الـ14 على التوالي، لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الحرجة من الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، فضلاً عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأشار مصدر مسئول بمعبر رفح في تصريحٍ اليوم إلى استمرار تواجد كافة الأطقم الإدارية والطبية لتيسير دخول الجرحى والمصابين ومرافقيهم، بالإضافة إلى توفير سيارات الإسعاف المجهزة لنقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج.