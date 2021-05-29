انت الان تتابع خبر لهذه الاسباب.. برلماني يستبعد انعقاد جلسة البرلمان اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - استبعد النائب عن تحالف عراقيون علي البديري، اليوم السبت، انعقاد جلسة البرلمان لهذا اليوم لعدة اسباب.



واضاف، ان "استمرار الاصابات بوباء

وقال البديري في حديث لـ الخليج 365، ان "مجلس النواب كان من المقرر ان يعقد جلسته اليوم ضمن الفصل التشريعي الجديد، لكن الوضع العام وعدد الحضور المتواضع لا يعطي اي انطباع بانعقاد الجلسة لهذا اليوم".واضاف، ان "استمرار الاصابات بوباء كورونا بين اعضاء البرلمان وموظفي المجلس، اضافة الى خلو جدول الاعمال من القوانين المصيرية والمهمة والتي تنسجم مع حجم التحديات جميعها امور اضعفت رغبة العديد من اعضاء البرلمان في الحضور الى الجلسات".