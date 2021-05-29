صحة كردستان تعلن موقفاً وبائياً منخفض الإصابات

وقالت الصحة في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن "الإصابات الجديدة توزعت في كل من، أربيل 16، السليمانية 32، دهوك 150".

وأشار البيان إلى، أنه "اكتسب 1104 من المصابين بفيروس كورونا في كردستان الشفاء، حيث توزعوا في كل من، أربيل 205، السليمانية 112، دهوك 745، حلبجة 10، كرميان 23، رابرين 9"، لافتاً إلى "وفاة 5 مصابين بكورونا، توزعوا في كل من أربيل 3، دهوك 1، كرميان 1".



وبهذا يصل عدد المصابين بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 168862، شفي منهم 155069، وتوفي 4266.