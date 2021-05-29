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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 6 وفيات و298 إصابة بكورونا بلبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة في لبنان، مساء الجمعة، أنها سجلت 298 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 539888.
وقالت الوزارة في بيان إنها "سجلت 6 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7711".
وبدأت في 14 فبراير(شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.
وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 9.6% من السكان فيما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 5%.
ويبلغ عدد سكان لبنان حوالي 4.8 مليون نسمة.