6 وفيات و298 إصابة بكورونا بلبنان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، مساء الجمعة، أنها سجلت 298 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 539888.



وقالت الوزارة في بيان إنها "سجلت 6 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7711".

وبدأت في 14 فبراير(شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 9.6% من السكان فيما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 5%.

ويبلغ عدد سكان لبنان حوالي 4.8 مليون نسمة.