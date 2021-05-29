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6 وفيات و298 إصابة بكورونا بلبنان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، مساء الجمعة، أنها سجلت 298 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليصل الإجمالي إلى 539888.

وقالت الوزارة في بيان إنها "سجلت 6 حالات وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 7711".

وبدأت في 14 فبراير(شباط) الماضي حملة التلقيح ضد فيروس في لبنان.

وبلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 9.6% من السكان فيما بلغت نسبة الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 5%.

ويبلغ عدد سكان لبنان حوالي 4.8 مليون نسمة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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