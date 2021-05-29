دولة الإمارات تقدم 12.7 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، السبت، عن تقديم 110,605 جرعات من لقاح كورونا خلال آخر 24 ساعة.



وبذلك يبلغ مجموع عدد الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12,756,630 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 128.98 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس "كوفيد-19".