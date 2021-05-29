السعودية ترفع حظر دخول القادمين إليها من 11 دولة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأمريكا وإيرلندا وإيطاليا والبرتغال وبريطانيا والسويد وسويسرا وفرنسا واليابان.

وحسبما ذكر موقع "روسيا اليوم" نقلاً عن الحساب الرسمي لوزارة الداخلية السعودية بموقع "تويتر"، قال مصدر مسئول في وزارة الداخلية السعودية إن المملكة كانت قد أصدرت أمراً في الثاني من فبراير الماضي علّقت فيه السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم.

وأضاف المصدر أنه "بناءاً على ما عرضته هيئة الصحة العامة بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول، فقد تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات، وألمانيا، والولايات المتحدة، وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، والمملكة المتحدة، والسويد، وسويسرا، وفرنسا، واليابان".

وأشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ انطلاقاً من يوم غد الأحد الموافق 30 مايو 2021.

وأكد المصدر تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق من ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول.