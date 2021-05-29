رئيس المجلس الرئاسي الليبي: أمن بلادنا جزء لا يتجزأ من أمن تونس

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن أمن بلاده جزء لا يتجزأ من أمن تونس والعكس صحيح.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للرئيس التونسي قيس سعيد ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي يزور تونس.

وقال المنفي: "نقدر دعم تونس لنا، ونؤكد على متانة العلاقات بيننا واستمرارها".

وتابع: "ناقشت مع الرئيس التونسي القضايا كافة ذات الاهتمام المشترك والتعاون الثنائي بين البلدين" .

ومضى في حديثه: "يمكننا مواجهة التحديات القائمة والتغلب عليها بالتعاون مع تونس".

من جانبه، جدد الرئيس قيس سعيد التأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى جانب الليبيين في إعادة بناء المؤسسات وتأمين المرحلة الانتقالية.

وأضاف: "لا بد من إيجاد تصورات مختلفة عن الفكر القديم في ليبيا وتمهيد الطريق للمسؤولين القادمين".

وأشار إلى وجود حالة من التطابق في وجهات النظر مع الجانب الليبي حول قضايا إقليمية.

زيارة المنفي إلى تونس جاءت بعد أيام من اختتام ملتقى الحوار السياسي الليبي جلساته المنعقدة افتراضيًا على مدار يومين، في اجتماعات كشفت عن هوة عميقة بين أعضاء الملتقى، تنذر بأزمة تواجه خارطة الطريق، التي كانت تونس مستضيفة لمعظم حلقاتها، وعلى رأسها الملتقى السياسي.

كما تأتي زيارة المنفي، بعد أيام من اختتام رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، زيارة رسمية إلى العاصمة الليبية طرابلس، أكد خلالها التزام بلاده بتحرير المبادلات التجارية وتنقلات الأشخاص ورؤوس الأموال من وإلى ليبيا، واستعداد تونس لمرافقة الليبيين في مرحلة البناء القادمة، باسطا خبرة بلاده في مجالات التكوين والإدارة والبنية التحتية وغيرها.