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حتى 20 يونيو المقبل.. اليابان تمدد حالة الطوارئ للسيطرة على كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

مددت الحكومة اليابانية، حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار جائحة (كوفيد-19) في طوكيو و8 محافظات أخرى حتى 20 يونيو المقبل.

 

واشار وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، الى أن القرار جاء بعد استمرار ارتفاع حالات الإصابة وامتلاء الأسره بالمصابين في المستشفيات، خاصة في منطقة كانساي".

 

وشدد الوزير الياباني، على ضرورة اتباع أقصى درجات الحذر وسط تخوفات من انتشار السلالة الهندية في اليابان.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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