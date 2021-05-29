البحرين تدعم طلب الإمارات لاستضافة "مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ"

محمد الفلاح - السبت 29 مايو 2021

أكد الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، المبعوث الخاص لشؤون المناخ الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة في البحرين، دعم البحرين لطلب استضافة الإمارات للدورة 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" في أبوظبي عام 2023.



وأكد بن دينه ثقة مملكة البحرين الكبيرة بالإمكانيات المتقدمة والقدرات المتميزة التي تمتلكها دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28، والتي من شأنها إنجاح فعاليات هذا المؤتمر الهام، وتحقيق أهدافه المنشودة بالشكل الذي يعطي دفعة قوية للجهود الدولية تجاه التغير المناخي، والذي يشكل تحديّاً كبيراً للمجتمع الدولي والإنسانية جمعاء.

وشدد المبعوث الخاص لشؤون المناخ على دعم مملكة البحرين الكامل لطلب دولة الإمارات لاستضافة هذا المحفل الدولي الكبير، ومساهمة المملكة في إنجاحه على جميع المستويات.

ونوّه بأهمية تضافر جهود المجتمع الدولي دولاً ومؤسسات وهيئات معنية بالمناخ، وذلك لتوحيد الأداء في التعامل مع المتغيرات المناخية ونتاجاتها، من خلال استثمار الجهود التي تُبذل في هذا الإطار.

وأشار إلى أنّ طلب دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي COP 28 في هذه المرحلة والظروف التي يشهدها المناخ العالمي، سيصبّ في تعزيز أهداف وطموحات المجتمع الدولي في الحدّ من تداعيات تغيّر المناخ، وبما يسهم في توفير بيئة ملائمة وحياة آمنة، من خلال إتاحة الفرصة لمضاعفة الفرص الاستثمارية التي ترفد التنمية وتوفّر الاستدامة، وبما يحقق الازدهار والنماء.