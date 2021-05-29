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الإمارات تسجّل 1812 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل ساعة واحدة - 2:19 مساءً, 29 مايو 2021 م

المناطق - الرياض

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1,812 إصابة جديدة بفيروس المستجد، و5 وفيات.
وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ف البلاد ارتفع إلى 567,263 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,673 ، مشيرة إلى شفاء 1,779 حالة ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 547,008 حالات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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