الإمارات تسجّل 1812 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

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سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية 1,812 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و5 وفيات.

وذكرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي عدد الإصابات ف البلاد ارتفع إلى 567,263 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1,673 ، مشيرة إلى شفاء 1,779 حالة ، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 547,008 حالات.