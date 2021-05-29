شكرا لقرائتكم خبر عن ثوران محدود لبركان ثان في شرق الكونجو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت حكومة جمهورية الكونجو الديمقراطية إن بركانا بشرق البلاد ثار اليوم السبت على نطاق محدود لكن من غير المتوقع أن يشكل خطرا على أي منطقة مأهولة.

يأتي ثوران بركان جبل نياموراجيرا بعد أسبوع من ثوران بركان نيراجونجو المجاور والذي أودى بحياة 31 شخصا على الأقل ودفع مئات الآلاف للفرار من ديارهم.

ويقع نياموراجيرا على بعد نحو 25 كيلومترا شمالي مدينة جوما التي يقطنها زهاء مليوني نسمة، لكن جبل نيراجونجو يفصل بينهما مشكلا حاجزا طبيعيا.

وقال باتريك مويايا المتحدث باسم الحكومة في تصريح لرويترز "إنها منطقة غير مأهولة، وهو ليس ثورانا شديدا".

ويعد نياموراجيرا أنشط براكين أفريقيا، ويثور مرة كل عامين إلى أربعة أعوام.