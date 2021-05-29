شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط اضطراري .. "خفاش" يثير الذعر في طائرة هندية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اضطرت طائرة تابعة لشركة "إير إنديا" كانت متجهة للولايات المتحدة إلى العودة إلى نيودلهي بعد العثور على خفاش يحلق داخل مقصورة الركاب .

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت بسرعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الهندية مشاعر الصدمة والفزع على وجوه الطاقم والركاب عندما وجدوا الطائر يحلق داخل الطائرة بوينج .737

وغادرت الطائرة دلهي متجهة إلى نيوارك في وقت مبكر أول أمس الخميس بحسب ما هو مقرر ولكن الخفاش ظهر على متن الطائرة بعد نحو ساعة من تحليقها، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء "ايه ان أي". ثم قرر قائد الطائرة العودة إلى المطار .

وقال مسؤولو الطيران المدني الهنود إن الطائرة عادت إلى دلهي بعد إعلان "حالة الطوارئ الاحتياطية المحلية". ثم جرى تعقيم الطائرة.

وقال مسؤولون إنه جرى العثور على الخفاش نافقا داخل الطائرة في درجة رجال الأعمال. وأفاد التقرير بأن إدارة سلامة الرحلات الجوية التابعة لشركة الطيران سوف تجري تحقيقا مفصلا.