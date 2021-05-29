تويتر توقف التحقق مؤقتا بعد أسبوع من إعادة تشغيله



بعد أن أوقفت شركة تويتر برنامج التحقق لما يقرب من أربع سنوات، أعادت المنصة تشغيله مما سمح لأي شخص بالتقدم للحصول على علامة التحقق الزرقاء.

ولكن الشركة توقفت مؤقتًا عن قبول الطلبات الجديدة بسبب حجم الطلبات التي تلقتها وريثما تنتهي من الطلبات المتراكمة.

وقالت الشركة في تغريدة: نحن بصدد تنفيذ طلبات التحقق. لذلك علينا التوقف مؤقتًا عن قبول المزيد في الوقت الحالي بينما نقوم بمراجعة تلك التي تم إرسالها. سنعيد فتح الطلبات قريبًا.

وعندما افتتحت البرنامج رسميًا لتقديم الطلبات في 20 مايو، حذرت الشركة من أن الجدول الزمني للطلبات قد يمتد.

وقالت تويتر في إحدى التدوينات: بمجرد إرسال طلبك، يمكنك توقع رد عبر البريد الإلكتروني منا في غضون أيام قليلة، ولكن قد يستغرق هذا الأمر ما يصل إلى بضعة أسابيع اعتمادًا على عدد الطلبات المفتوحة في قائمة الانتظار لدينا.

لكن يبدو أن حجم الطلبات قد أصبح كبيرًا لدرجة أن تويتر اتخذت خيار إيقاف الطلبات مؤقتًا، بعد ثمانية أيام فقط من إعادة فتح البرنامج.

ويمكن من خلال البرنامج الجديد لأي شخص التقدم للحصول على الشارة الزرقاء المرغوب فيها، لذلك ليس من المستغرب وجود عدد هائل من الطلبات.

وبموجب الإرشادات الجديدة، يمكن أن تتأهل ست فئات من الحسابات للتحقق:

الحكومة.

الشركات والعلامات التجارية.

المنظمات ووكالات الأنباء والصحفيين.

وسائل الترفيه.

الرياضة والألعاب.

الناشطون والمنظمون وغيرهم من الأفراد المؤثرون.

وعلقت تويتر سابقًا عملية التحقق في عام 2017 بعد أن تحققت من حساب شخص متعصب للبيض. وأعادت الشركة التفكير في سياسات التحقق الخاصة بها، حيث قدمت السياسات الجديدة في شهر يناير.

وقبل إعادة إطلاق العملية في 20 مايو، لم تسمح تويتر للمستخدمين بالتقدم بطلب للحصول على علامة التحقق الزرقاء منذ الأيام الأولى لإدارة ترامب.

وأعادت لاحقًا فتح العملية للشركات والعلامات التجارية والمؤسسات الإخبارية والناشطين والمنظمين طالما أنهم يستوفون معايير معينة ويمكنهم تقديم دليل على هوياتهم.