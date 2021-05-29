انت الان تتابع خبر قريباً.. الانتهاء من إنشاء أطول رصيف نفطي في تاريخ الموانئ العراقية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن الفرطوسي، اليوم السبت، صب المقطع الأخير من أطول رصيف نفطي في ميناء خور الزبير، بطول 340 م.