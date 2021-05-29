انت الان تتابع خبر قريباً.. الانتهاء من إنشاء أطول رصيف نفطي في تاريخ الموانئ العراقية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق، فرحان محيسن الفرطوسي، اليوم السبت، صب المقطع الأخير من أطول رصيف نفطي في ميناء خور الزبير، بطول 340 م.
وقال الفرطوسي في بيان، ورد لـ الخليج 365، ان "توجيهات وزير النقل ناصر الشبلي تقضي بتطوير وتحديث أرصفة الشركة العامة لموانئ العراق حيث تم الانتهاء من صب المقطع الاخير من أطول رصيف نفطي في تاريخ الموانئ".
وأوضح، أن "الرصيف يتم تنفيذه حسب أحدث واراقى المواصفات العالمية ليلبي السرعة في التحميل مع نظام آمان وسلامة عالي".
وأوضح، أن "الرصيف يتم تنفيذه حسب أحدث واراقى المواصفات العالمية ليلبي السرعة في التحميل مع نظام آمان وسلامة عالي".